Juíza mais jovem do país é empossada

A Escola de Magistratura Federal da 1ª Região (Esmaf) realizou na última quinta-feira, 24 de abril, a solenidade de encerramento do curso de formação das juízas e dos juízes aprovados no 17º Concurso de Juízes Federais Substitutos da 1ª Região. A partir de agora, os concluintes da formação serão enviados para os locais mais necessitados entre os 12 estados, além do Distrito Federal, que estão sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O evento ocorreu na sede da Esmaf, localizada no Centro de Treinamento da Justiça Federal (Centrejufe) em Brasília/DF, local que acolheu as novas juízes e os novos juízes por mais de 110 dias.

Entre os juízes que concluíram o curso, está Luísa Militão Vicente Barroso, a juíza federal mais jovem a tomar posse no Brasil.

Nascida e criada em Inhapim, ela conta sempre ter tido facilidade nos estudos. Aos 16 anos, deixou sua cidade natal para cursar o 3º ano do ensino médio no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, conhecido como CAP-Coluni.

Concluído o ensino médio, decidiu permanecer em Viçosa e ingressou no curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa (UFV), sendo aprovada aos 17 anos. Durante a graduação, já tinha clareza de que seu caminho seria a magistratura.

Após se formar, aos 21 anos, ela iniciou a preparação para concursos públicos. Foi aprovada para o cargo de promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia e também para a Defensoria Pública de Minas Gerais, até conquistar sua tão almejada aprovação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Luísa Militão assume sua lotação em Ilhéus –BA. “Os primeiros dias no cargo têm sido muito gratificantes. É claro que existem diversos desafios, o curso de formação está sendo bastante intenso, mas acredito, com convicção, que fiz a escolha certa. Agora, na etapa prática, tive a oportunidade de proferir sentenças, tomar decisões e conduzir audiências, e eu gostei muito de fazer tudo isso. Foi nesse momento que tive a certeza: ser magistrada é realmente a minha vocação, e sei que serei muito feliz nessa carreira”, disse.