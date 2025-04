PM realiza a 14ª edição da Operação Força Total

Ações foram desencadeadas em Caratinga, Conceição de Ipanema e Santa Rita de Minas

CARATINGA – Na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25), a Polícia Militar deflagrou a 14ª edição da Operação Força Total, com ações preventivas e repressivas em todo o estado. Na área de atuação do 62º Batalhão, as atividades aconteceram em Caratinga, Conceição de Ipanema e Santa Rita de Minas, com saldo positivo em prisões, apreensões de entorpecentes e recuperação de um veículo com sinais de adulteração.

Prisão de suspeitos e apreensão de drogas em Caratinga

Em Caratinga, na tarde de quinta-feira (24), a Polícia Militar cumpriu três mandados de busca e apreensão no bairro Esperança. Durante a operação, quatro indivíduos foram surpreendidos pelas equipes do Tático Móvel sobre a laje de uma construção. Ao perceberem a chegada da polícia, tentaram fugir, mas foram alcançados após cerco realizado com apoio de várias viaturas.

Dois dos suspeitos, de 25 e 29 anos, foram encontrados em uma área de mata nos fundos do imóvel, onde supostamente atuavam no tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos:

Com o suspeito de 29 anos: 162 pinos de substância semelhante à cocaína, R$ 810 em dinheiro e dois celulares.

Com o suspeito de 25 anos: 25 porções, 18 buchas e quatro tabletes de maconha; 270 pinos e três porções brutas de cocaína; uma porção de crack; R$ 1.154 em dinheiro; duas balanças de precisão, material para preparo de drogas e uma roupa camuflada.

Com apoio da equipe Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA) e do cão farejador Aquiles, um celular pertencente a um terceiro suspeito, de 43 anos, que também tentou fugir, foi localizado. Ele foi encontrado escondido debaixo de uma escada em sua casa, mas nada de ilícito foi apreendido com ele.

Após controlar a situação, os militares cumpriram os mandados de busca nos imóveis. O homem de 29 anos, além de preso em flagrante, possuía um mandado de prisão em aberto. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.

Motocicleta adulterada é localizada em Conceição de Ipanema

Na zona rural de Conceição de Ipanema, após denúncia anônima, a Polícia Militar localizou uma motocicleta com sinais de adulteração em um armazém no Córrego Alto São Luiz. O responsável pelo estabelecimento autorizou a entrada dos militares, que encontraram uma Honda NXR Bros 150, preta, com o chassi raspado e placa alterada, exibindo os dizeres “m1lgrau”.

O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran/MG para as providências cabíveis.

Blitz reforça segurança em Santa Rita de Minas

Ainda no contexto da Operação Força Total, uma blitz foi realizada em Santa Rita de Minas. A ação teve caráter preventivo e repressivo, visando fiscalizar o trânsito, coibir crimes e proporcionar maior sensação de segurança à população. Durante a operação, foram realizadas abordagens a veículos e pessoas, além da fiscalização de possíveis infrações e irregularidades.

Sobre a Operação Força Total

A Operação Força Total é realizada periodicamente pela Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de aumentar a presença policial nas ruas, prevenir crimes, realizar abordagens e cumprir mandados judiciais. A 14ª edição reforçou o compromisso da corporação com a segurança pública e a tranquilidade da população mineira.