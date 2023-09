Jovem preso por tráfico no Santa Cruz

CARATINGA- Um jovem, 20 anos, foi detido nesta segunda-feira (4) por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Muriaé, no bairro Santa Cruz.

Ao averiguar denúncia recebida pelo Ministério Público sobre intenso tráfico de drogas na rua Muriaé, no Bairro Santa Cruz, a equipe Tático Móvel realizou campana no local nesta segunda e surpreendeu um jovem que dispensou uma cápsula com cocaína antes da abordagem.

Em intensa varredura no local, foram localizados os pontos onde os entorpecentes estavam escondidos. A ocorrência resultou na apreensão de duas porções de maconha, 20 cápsulas com cocaína e 20 reais.

O autor foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.