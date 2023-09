Operação desarticula facção criminosa que transportava drogas em caixões

GOVERNADOR VALADARES – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), coordenada pela Polícia Federal (PF) e pelas Polícias Civil, Militar e Penal, deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Ataúde. Dessa forma a operação desarticulou duas associações criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

CAIXÕES DE DROGAS

Além disso o delegado da PF Allan Mattos explicou que a primeira associação, com alcance nacional, transporta drogas no interior de carros e caixões funerários.

“A operação que tem como objetivo desarticular duas associações criminosas. Uma das associações possui caráter nacional, com suposto envolvimento de facções criminosas, e utiliza carros funerários para o transporte de entorpecente, uma forma de evitar eventuais abordagens policiais”. De acordo com a PF, a organização criminosa trouxe quase 150 kg de substância entorpecente para cidades mineiras em 2020, 2022 e 2023.

RELEMBRE

2020: Em 27 de novembro, a PM apreendeu em Ituiutaba 10 kg de pasta base de cocaína e 48,5kg de crack, após perseguição a uma caminhonete. Durante a fuga, no entanto, o veículo colidiu de frente com uma Kombi, vindo a causar a morte do motorista. Assim sendo, a PM encontrou a droga no interior do veículo e prendeu o motorista da caminhonete.

2022: Em 10 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um carro funerário no estado de São Paulo. Então, dentro do veículo, a PRF encontrou um caixão, 50 kg de crack e prendeu uma pessoa.

2023: Em 30 de maio, em Valadares, a PM realizou a abordagem e a prisão de quatro pessoas que transportavam 27 kg de crack. Similarmente, a droga estava em um carro funerário, que iria para uma associação criminosa da cidade.

“Durante as investigações foram identificadas pelos órgãos de controle movimentações financeiras suspeitas que somam mais de R$ 350 milhões”, diz o delegado Rodrigo Nalon. “Ao todo, 120 policiais das forças que compõem a FICCO participaram da operação. Incluídos força tática, canil e apoio aéreo com a presença da CORE, 5ª Brave e Canil das Polícias Civil, Militar e Penal”.

Portanto a 3ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares expediu sete mandados de prisão. A Justiça também expediu 20 mandados de busca e apreensão e bloqueio de 24 contas bancárias. As buscas e prisões aconteceram em Governador Valadares, Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Rio Manso e Pouso Alegre. Fonte: Diário do Rio Doce