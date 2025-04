Jovem preso por tráfico em Abre Campo

ABRE CAMPO – Nesta segunda-feira (31/03), a Polícia Militar prendeu um jovem, 23 anos, por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no centro de Abre Campo.

Durante patrulhamento na região central da cidade, a equipe policial abordou um indivíduo contumaz na prática de tráfico de drogas, sendo localizada durante a busca pessoal uma bucha de maconha.

Diante da situação foi realizada busca na residente do autor, sendo encontrados oito papelotes e uma pedra bruta de cocaína, 36 pedras de crack, três tabletes e 10 buchas de maconha, além de R$454,00, um telefone celular e material para embalar as drogas.

“O autor, ao perceber que seria preso, resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força e emprego de técnicas de imobilização para sua contenção e algemação”, informa a PM.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.