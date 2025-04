Operação Impacto mira criminalidade em Simonésia e Santana do Manhuaçu

SIMONÉSIA/SANTANA DO MANHUAÇU – As polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Militar (PMMG) deflagraram, na manhã desta terça-feira (1), a operação Impacto, com foco no combate aos crimes de homicídio e tráfico de drogas em Simonésia e Santana do Manhuaçu.

Durante a ação, uma mulher foi presa em cumprimento de mandado judicial pelo crime de homicídio tentado. Outras quatro pessoas — três mulheres e um homem — foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Um adolescente também foi apreendido.

Além das prisões, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de maconha, cocaína, ecstasy, câmeras de vigilância e celulares. Em uma das residências, um dos investigados tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi contido pela equipe policial que realizava o cerco no perímetro.

A operação foi desencadeada a partir de investigações sobre uma tentativa de homicídio, crime que, segundo a polícia, pode estar ligado a disputas entre facções criminosas.

“As investigações seguem em andamento”, informou a PC.