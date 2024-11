Jovem assassinado no Engenho da Serra

MANHUAÇU – Um homicídio ocorreu na tarde do último sábado (16) na pracinha Cândido Cerqueira, no bairro Engenho da Serra. Welersom Rodrigues dos Santos, 26 anos, o “Pepê”, foi morto a tiros.

O jovem foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram q cabeça, as costas, os braços e o tórax da vítima.

A Polícia Militar procurou por testemunhas, mas as pessoas ouvidas pelos militares disseram que não viram a ação, apenas escutaram os tiros e ao correrem na praça, já acharam o jovem caído e com sangramento na cabeça.

Informações sobre os autores do crime podem ser passadas através do telefone 190. O sigilo é garantindo.