Anitta e Alok falam em ‘vazio existencial’ após o sucesso: ‘Parecia que a vida não tinha mais sentido’, diz o artista

Dois dos brasileiros mais ouvidos no streaming e destaques internacionais lançaram música juntos, após sete anos de espera

Anitta e Alok estão bem satisfeitos com a música que lançaram juntos, “Looking for love”. Dois dos brasileiros mais ouvidos no mundo, eles acreditam que essa parceria nasceu na hora certa, em que ambos se enxergam estando em um mesmo momento da carreira após terem conquistado espaço no mercado internacional da música.

— Teve um momento na minha vida que eu achei que tinha alcançado o sucesso e foi meu maior vazio existencial. Parecia que a vida não tinha mais sentido, era uma questão de “o que fazer com aquilo”. E sucesso é uma questão bem singular — divide Alok, que continua: — A partir do momento que eu entendi que deveria fazer um pouco mais com a minha influência, a minha arte, comecei a sentir um pouco mais de propósito na minha carreira. O que eu faço hoje é não voltar para aquele vazio.

Anitta conta que compartilhou do mesmo sentimento quando se tornou a primeira brasileira a ser a mais ouvida no mundo com a música “Envolver”, no início de 2022, poucos meses após o lançamento do hit:

— Foi um dos maiores vazios internos da minha vida. Todo mundo me via: “Uau, que felicidade você deve estar!”. E eu não estava sentindo isso. Acho que é porque antes de chegarmos nesse lugar, temos um vazio, mas ficamos assim: “É porque não conquistei aquilo ainda”. E quando se chega em um lugar que não tem como ultrapassar, vemos que o vazio não tem nada a ver com as conquistas musicais. Acho que é por isso que eu e Alok nos juntamos agora, estamos no mesmo lugar de propósito.

Para a Poderosa de Honório Gurgel, o propósito ao qual ela e Alok se referem não está ligado a dinheiro ou sucesso:

— É mais essa questão de quebrar barreiras, inovar, propor coisas novas. É buscar um propósito, fazer história, mudar a vida de alguém.

O que ainda querem alcançar?

Diante desse momento na carreira, em que ambos valorizam o propósito após terem alcançado o sucesso até internacional, eles refletem sobre o que querem para o futuro.

— Para mim é muito essa questão de usar minha plataforma para estar sempre fazendo a diferença, transformar o mundo em um lugar melhor. Enquanto eu estiver preenchendo, estou tranquilo — diz Alok.

Anitta responde:

— Hoje o conceito da música para mim tem sido filtrar quem está comigo. Antigamente estava nesse caminho de buscar o internacional cada vez mais e tenho muita gratidão, valorizo tudo. Mas eu entendo que o valor que o brasileiro vê na minha carreira e em mim é por eu ter ido buscar esse espaço internacional. É uma coisa que me entristece porque eu acho que o próprio brasileiro não enxerga a qualidade do nosso trabalho, o quanto nossa cultura é incrível. Quanto mais eu vou lá para fora, mais eu tenho vontade de voltar e realmente ficar no Brasil, mudar o meu propósito. Eu e Alok quando alcançamos o que o brasileiro acha que é o grande sonho, falamos: “Não é isso”. Porque a gente teve que estar longe da família, do país que ama, da nossa comida, nossas celebrações, nossa cultura, dos nossos costumes. E é uma coisa que me preenche muito mais do que o público no mundo inteiro.

Diretora do clipe

O clipe da nova música foi lançado na última segunda-feira (18), enquanto a canção ficou disponível na sexta passada (14). O material audiovisual contou com a direção de Anitta, como contou Alok em coletiva de imprensa no lançamento do material de vídeo:

— Descobri que ela dirigia na prática. Nunca tive essa parada com videoclipe, não participo muito. No dia da gravação eu fui o ator, e um pouquinho também, porque não sei atuar muito bem (risos).

Anitta disse que procurou trazer o aspecto tecnológico presente nos trabalhos de Alok e também contar a história por trás da música. “Looking for love”, apesar de ser “procurando por amor” em inglês, se trata do amor do público, e não romântico. Fala da busca por sempre ser amado pelos fãs, seguido e ter os melhores números no streaming. O mais desafiador, no entanto, foi conciliar a agenda deles.

— O processo criativo foi pela internet. Como não tínhamos muita data para estarmos junto, estamos sempre viajando para lá e para cá, a solução que a gente encontrou foi resolver pelo celular mesmo. Foi assim que a gente conseguiu fazer acontecer, enviando as coisas, debatendo como fazer tudo… — disse a cantora.

‘Briga’ antes do lançamento

Para divulgar a música, os dois resolveram brincar nas redes sociais com a liderança de cada um nas plataformas de áudio. A ação movimentou os fãs e rendeu até uma “rivalidade”, que já foi resolvida depois que o público entendeu que se tratava de uma ação de marketing. A ideia foi de Anitta:

— Sei que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais ligadas nos números, preocupados. Quase não falam mais sobre a qualidade do trabalho musical de um artista, só sobre o alcance. E com a internet e o algoritmo, uma música fazer sucesso é muito mais questão de marketing, equipe, investimento, do que qualidade. Minha ideia foi fazer uma crítica a esse ponto.

Alok relembrou uma postagem que fez em 2023 celebrando ter se tornado o brasileiro mais ouvido em plataformas de áudio. Ele contou que apagou a postagem depois que viu a repercussão diferente do que havia pensado:

— Eu estava só celebrando, não queria dizer que eu estava sendo mais ouvido do que a Anitta, mas aquilo gerou uma coisa… Logo depois acabei apagando. E aí mexer com os fãs dela é uma parada que não recomendo para ninguém (risos) — brinca o DJ. — Se o artista não tiver muita cabeça e certeza daquilo que ele acredita, acaba entrando nessa armadilha mesmo.

Sete anos de espera

A parceria entre eles teria saído há sete anos, mas não aconteceu por questões de gravadora, conforme contou Alok. Mas a canção que chegaram a gravar no passado contava ainda com Rita Ora e a banda 5 Seconds of Summer e não era a mesma que está sendo lançada agora.

— Essa é uma música diferente, é nova. A música passada era outra pegada que estava mais contextualizada com aquele momento. Eu até peço desculpas para você, Anitta, porque lembro que eu te pedi para gravar uma versão português, em espanhol, em inglês… E nunca saiu. Mas estava fora do meu alcance — disse o produtor musical aproveitando a coletiva.

A música nova de Anitta e Alok também tem uma versão em português, que será lançada em breve, segundo os artistas.

