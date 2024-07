JEMG É SUCESSO

Jogos movimentam diversos setores em Caratinga

CARATINGA – A etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) é um sucesso em Caratinga e está movimentando a cidade. São 2.300 atletas, representando 206 escolas e 97 municípios. Disputas eletrizantes e alto nível técnico.

“Para Caratinga, sempre digo, é uma satisfação muito grande receber um evento dessa magnitude. Hoje, os olhos de Minas Gerais estão voltados para Caratinga, porque a etapa está sendo realizada, nessa data, exclusivamente no estado. As outras regionais já aconteceram. Estamos muito satisfeitos, o saldo tem sido realmente muito positivo. Todos os competidores, todos os jogos muito emocionantes”, como frisa o superintendente de Cultura e Esportes Leandro Viana.

Na terça-feira (2), tiveram início as competições esportivas e foi realizada a cerimônia de abertura. Já nesta quarta-feira (4) começou a competição de xadrez. “Temos visto muito empenho, alegria por parte dos atletas, dos competidores, das comissões técnicas envolvidas nos jogos. E tem sido bem movimento. No voleibol, por exemplo, o módulo 2 está acontecendo no CTC. Praticamente todas as partidas foram para o set tiebreak. Então, realmente, foi muito bom. Os jogos estão bastante eletrizantes, também tem o caso do handebol, Caratinga está sendo representada pela Escola Estadual Engenheiro do Caldas no módulo 2, por pouco a gente não ganhou essa partida, mas foi um jogo bastante movimentado, bem equilibrado, e acredito que a tendência é cada vez, em cada dia, aproximando das fases finais, os jogos ainda terem um nível técnico cada vez melhor”.

Outro ponto bastante positivo observado é o aquecimento da economia, recebendo um grande número de atletas. “Receber 2.300 alunos durante uma semana no município, isso com certeza impacta o setor de alimentos, o setor hoteleiro do município e tem gerado um saldo muito positivo. Os comerciantes têm nos encontrado e têm relatado um crescimento muito grande da procura nos estabelecimentos. Na terça-feira mesmo após a cerimônia de abertura, a gente deu uma passadinha pelo centro da cidade, muitas pizzarias, lanchonetes, movimentando o comércio local do nosso município”.

Leandro ainda destaca que toda uma estrutura foi preparada pelo município para atender às escolas participantes. “Na verdade, a gente recebeu os jogos em uma situação esporádica, não iriam acontecer em Caratinga, então na verdade, Caratinga foi sede do evento a partir do dia 23 de maio. Tivemos pouco mais de 40 dias para organizar toda a estrutura do município, temos 18 escolas sendo utilizadas como alojamento, 14 locais de competição. Tem sido dias de intenso trabalho, mas, recompensado agora na realização da etapa, com tudo encaminhando bem”.

As competições seguem até o sábado, 6 de julho, valendo vaga para a etapa estadual, que acontecerá na cidade de Governador Valadares.