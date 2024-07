Condenado por matar Eliza Samudio, ‘Bola’ é preso em Vespasiano por outro homicídio

Inicialmente, a filha disse que o pai não estaria na residência

O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como “Bola”, de 61 anos, foi preso em casa na noite dessa quarta-feira (3 de julho). Ele morava no bairro Santa Clara, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Apesar de a prisão ocorrer por volta das 19h20 dessa quarta-feira, policiais militares estiveram no endereço horas antes, mas foram informados pela filha de Bola que o pai não estaria em casa naquele momento.

No retorno, a equipe policial foi atendida pelo próprio Bola, que foi informado sobre um mandado de prisão em aberto contra ele. Segundo o boletim de ocorrência, o ex-policial, que agora atua como empresário, não ofereceu resistência e foi preso “sem a necessidade do uso da força”.

Militares chegaram até o endereço de Bola após informações da diretoria de inteligência e do comando tático do 49º BPM sobre ele estar foragido. O Tribunal do Júri de Belo Horizonte publicou, na segunda-feira (1º de julho), um mandado de prisão contra o empresário após um julgamento que ocorreu em 2019 transitar em julgado, ou seja, não ter mais a possibilidade de recurso.

Ao ser condenado a 16 anos, Bola recebeu o benefício de recorrer em liberdade. Com o fim das possibilidades de defesa, o ex-policial deveria ser preso. Na prática, ele foi preso após ficar foragido por dois dias. O crime foi em 2009 no bairro Juliana, em Belo Horizonte.

Fonte: O Tempo