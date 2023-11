Itaipeense Túlio é encontrado morto em quarto de navio em Los Angeles após Cruzeiro; Ele havia se tornado soldado americano e agora família faz vaquinha para translado do corpo

Uma tragédia e uma família triste em Itaipé por uma grande conquista que de repente virou tragédia.

O itaipeense Túlio Gonçalves Lacerda, 31 anos, foi encontrado morto na tarde da última segunda-feira (30/10), no quarto onde dormiu durante um Cruzeiro na Califórnia, Estados Unidos, na companhia de um amigo. Os dois foram encontrados mortos pela equipe de bordo sem sinais de violência.

O @jornaldiarioteo conversou com a tia de Túlio, a moradora de Itaípe Dony Gonçalves Leal. Ela contou à reportagem o que ocorreu.

“Ele saiu de um cruzeiro do estado da Califórnia para o México. Ao retornar, no desembarque, quando fizeram o checkout eles deram por falta de dois tripulantes, que eram o Túlio, meu sobrinho, e o amigo dele. Nisso foram no quarto onde eles estavam hospedados. Lá encontraram os corpos já caídos no chão. Segundo informações os paramédicos do navio tentaram reanimá-los, mas não conseguiram. O que temos de informação é que os corpos foram achados horas depois deles terem falecido. Os corpos foram levados para um local, que aqui no Brasil chamamos de IML, lá não sei como dizem. Não tinham informações alguma, ficamos horas tentando localizar onde Túlio estava, até descobrirmos que ele estava nesse IML de Los Angeles. Porém eles não passam informação alguma, somente para a família, mas não estamos conseguindo falar com o local. Por meio de amigos tivemos notícias preliminares que a causa da morte só sairá após o exame de necropsia, e que os corpos não apresentavam sinais de agressão ou violência, nem a porta do quarto deles estava arrombada. Por hora é isso que sabemos”, detalhou a tia de Túlio.

Ainda de acordo com Dony Gonçalves o navio chegou pela manhã de segunda-feira e os corpos só foram encontrados à tarde, e que a família só foi saber na terça-feira do acontecido.

Amigos e familiares abriram uma vaquinha virtual para fazer o translado do corpo (no stories).

Segundo a família Túlio se mudou em 2015 para os EUA. Ele havia entrado para o Exército onde ficou por 3 anos, e pediu baixa no início de 2023, mas estava no quadro de reservista. Ante tinha pego o Green card e recentemente o título de cidadão americano.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni