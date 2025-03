Irmãos são presos por tráfico de drogas em Taparuba

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de Taparuba, realizava uma operação na área urbana quando recebeu uma denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas em uma residência localizada na rua Almerita Neves dos Santos. O imóvel pertencia a dois irmãos, sendo um maior e um menor de idade.

Durante a averiguação, os policiais militares observaram uma intensa movimentação de usuários de drogas no local. Em determinado momento, uma motocicleta saiu da residência e foi abordada pelos militares.

Durante a busca pessoal, foi encontrado um papelote de cocaína com o condutor, um homem de 33 anos, que confessou ter adquirido a substância com os denunciados.

Diante da confirmação da denúncia, os policiais militares deslocaram-se até a residência dos suspeitos e efetuaram a prisão dos irmãos.

Durante as buscas no imóvel, foram localizadas mais porções de entorpecentes, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Os infratores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.