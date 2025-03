Minas Gerais encerra fevereiro com US$ 2,9 bilhões em exportações

Mesmo com alta nas importações, estado manteve superávit de US$ 1,5 bilhão

DA REDAÇÃO – As exportações mineiras totalizaram US$ 2,9 bilhões em fevereiro deste ano, com superávit de US$ 1,5 bilhão na balança comercial. No período, as importações totalizaram US$ 1,4 bilhões, representando um aumento de 24,2%, em comparação com o mesmo mês em 2024.

Em fevereiro, o estado foi o segundo maior exportador do Brasil, contribuindo com 12,7% das exportações brasileiras, atrás apenas de São Paulo (20,5%), além de ter se mantido como o quinto principal estado importador, sendo responsável por 6% do volume nacional.

Considerando o fluxo comercial, isto é, a soma das operações de importação e exportação, Minas Gerais contabilizou US$ 4,3 bilhões, o segundo maior do país, mesmo com a baixa de 1,5%, em comparação a fevereiro do ano anterior.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Minas continua se destacando nas vendas internacionais de produtos como minérios de ferro e seus concentrados (27,8%); café (26,8%); ouro (7,2%); ferro-ligas (5,0%) e carnes de animais da espécie bovina (2,9%).

“Nos dois primeiros meses do ano, Minas já exportou US$ 6 bilhões e registrou superávit total de US$ 3,1 bilhões. E é importante observar que, assim como no ano passado, o agro mineiro vem se destacando, o que reforça não só o compromisso dessa gestão do Governo de Minas com o comércio exterior, mas com a diversificação da nossa economia”, afirma a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Mila Corrêa da Costa.

Destinos das exportações

Entre os 232 municípios mineiros que exportaram no período, se destacaram: Varginha (7%); Conceição do Mato Dentro (5,8%); Paracatu (5,6%); Nova Lima (5,1%) e Araxá (5,1%).

Minas também alcançou 147 mercados com as vendas internacionais, sendo os principais países compradores: China (33,2%); Estados Unidos (11,6%); Canadá (5,4%); Argentina (4,9%) e Japão (4,2%).

Em fevereiro, o estado também ampliou suas exportações para parceiros comerciais, como o Canadá, com crescimento de 123,4% (US$ 86,3 milhões).

Produtos importados

As principais mercadorias importadas foram: partes e acessórios para veículos automóveis (3,7%); automóveis de passageiros (3,7%); compostos heterocíclicos — produtos químicos orgânicos (2,4%) –; medicamentos (2,2%); instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária (1,9%).

Dentre os 207 municípios importadores, as cidades que se destacaram foram: Extrema (13,8%); Betim (12,6%); Uberaba (7,4%); Contagem (6,3%) e Pouso Alegre (5,9%).