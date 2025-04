Ipanema recebe nova viatura para reforçar segurança pública

IPANEMA – A cidade de Ipanema recebeu no último sábado (12) uma nova viatura para a Polícia Militar de Minas Gerais. O veículo foi entregue durante cerimônia realizada na Praça Coronel Calhau, no centro da cidade, e é resultado de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Abi-Ackel (PSDB).

O reforço na frota foi recebido pelo vereador Dr. Rafael Victor da Silva Pereira. O deputado foi representado no evento por seu assessor Valter Mageste de Ornelas, conhecido como Valtinho Diretor, da cidade de Matipó. Autoridades locais também participaram do ato.

Segundo a Polícia Militar, essa é a segunda viatura destinada ao município — a primeira foi entregue em 2019. A nova unidade já está em operação e deve contribuir para o policiamento ostensivo e para a preservação da ordem pública.

O Pelotão da Polícia Militar de Ipanema é responsável pela segurança de quatro municípios: Ipanema, Conceição de Ipanema, Pocrane e Taparuba. A chegada do novo veículo representa um reforço importante na estrutura da corporação e no compromisso com a segurança da população.