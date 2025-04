Fiéis celebram Domingo de Ramos e abrem Semana Santa em Manhuaçu

Celebrações na Matriz de São Lourenço reúnem centenas e têm como tema “Fraternidade e Ecologia Integral – Deus viu que tudo era muito bom”

MANHUAÇU – Centenas de fiéis participaram, neste domingo (13), da tradicional Missa e Procissão de Ramos na Matriz de São Lourenço, em Manhuaçu. A celebração marca o início da Semana Santa de 2025, que neste ano tem como tema “Fraternidade e Ecologia Integral – Deus viu que tudo era muito bom”.

A programação começou com a Bênção dos Ramos na Capela de Santa Teresinha, ao lado do Hospital César Leite. De lá, os fiéis seguiram em procissão até a Matriz de São Lourenço, onde a Santa Missa foi presidida pelo pároco sacramentino de Nossa Senhora, padre Carlos Altoé.

Durante toda a semana, os católicos acompanharão uma série de celebrações litúrgicas que culminam com a festa da Páscoa do Senhor, principal data do calendário cristão.

O Domingo de Ramos, também chamado de Domingo da Paixão do Senhor, recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O episódio, relatado pelos quatro evangelhos, é simbolizado pelos ramos de palmeiras que o povo ergueu em saudação ao Messias. A data marca o início da Semana Santa no cristianismo ocidental e a última semana do tempo quaresmal.

