INSS afirma que precisou suspender atendimento na agência devido à alagamento

CARATINGA- A Agência do INSS de Caratinga teve seu funcionamento suspenso devido às fortes chuvas na região, ocorrida nas últimas semanas, o que causou inundações e outros danos na Unidade. Conforme a agência, o atendimento foi retomado nesta quarta-feira (31).

Os segurados que estavam agendados para esse período terão seu atendimento remarcado. A confirmação de nova data e horário pode ser feita pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

TRANSTORNOS

Para a população há preocupação considerando que já há algum tempo, sempre que chove, a Avenida Presidente Tancredo Neves, na altura do Bairro Zacarias tem sofrido com os pontos de alagamento e, em seguida, bastante lama, dificultando o acesso e impedindo o atendimento na agência do INSS, além de prejudicar comércios das imediações.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga