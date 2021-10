INHAPIM: Rua do distrito de Tabajara ganha rede pluvial e pavimentação

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, concluiu a pavimentação da rua Paulino José Leandro no distrito de Tabajara.

De acordo com o secretário de Obras, Paulo Lima, a pavimentação de mais uma rua no distrito de Tabajara, com implantação de toda a infraestrutura adequada, como bueiros e rede pluvial. “Nossa equipe de engenharia do município trabalha de maneira excepcional tanto na confecção do projeto quanto na fiscalização da execução dos serviços. Estamos muito satisfeitos em concluir mais essa obra. São ruas com extensões consideráveis. Realizamos serviços que garantem uma melhor infraestrutura, mobilidade urbana e dignidade para as pessoas que aqui residem ou transitam. Com as bênçãos de Deus continuaremos trabalhando comprometidos, e ao lado do prefeito Marcinho, sabemos que os investimentos permanecem e vem mais pavimentação de ruas em Tabajara pela frente,” disse o secretário de Obras.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, aproveitou a oportunidade para frisar o brilhante trabalho desempenhado pelo vereador Welisson Abrantes Martins (MDB) na região de Tabajara. “Acho que a palavra de hoje é gratidão, gratidão primeiramente a Deus e ao povo de Inhapim pelo privilégio de gerir nosso município, ver a satisfação nos olhos dos moradores da rua Paulino José Leandro, em ver as obras de pavimentação concluída, é sem dúvida alguma uma alegria enorme, e espero em breve poder retornar a Tabajara, pois estaremos entregando a pavimentação, rede pluvial e muro de arrimo na Rua do Campo. Tabajara está muitíssimo bem representada pelo amigo e vereador Welisson, sua atuação parlamentar na Câmara em benefício da população inhapinhense, em especial na região do distrito de Tabajara é inquestionável e merece nosso reconhecimento, sempre apresentado demandas que atendam aos anseios da coletividade”, disse o prefeito.

Conforme informado pelo prefeito Marcinho anteriormente, a prefeitura de Inhapim espera concluir nas próximas semanas a pavimentação da Rua do Campo no distrito de Tabajara, e logo após, a secretaria de Obras espera dar início nas obras de pavimentação e construção de rede pluvial na rua principal que corta o distrito, melhorando a mobilidade das pessoas e o tráfego de veículos, resultando em uma melhor qualidade de vida para população.

Assessoria de Comunicação