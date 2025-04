Inhapim mobiliza forças e se organiza para o Maio Laranja com foco no combate à violência infantil

INHAPIM – Nesta segunda-feira (14), representantes de diversos órgãos públicos e da sociedade civil se reuniram na sede do Ministério Público da Comarca de Inhapim para discutir estratégias de atuação durante o Maio Laranja — campanha nacional dedicada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante o encontro, foram apresentadas as principais ações e campanhas que serão desenvolvidas ao longo do mês de maio, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência infantil. A iniciativa visa promover a proteção de crianças e adolescentes, incentivando também a denúncia de casos de abuso.

A campanha Maio Laranja destaca-se por sua relevância social e pelo apelo à mobilização comunitária em torno de um tema sensível e urgente. Segundo os participantes da reunião, o envolvimento de diferentes setores é essencial para garantir um ambiente seguro e acolhedor às crianças.

Estão à frente da campanha as seguintes instituições:

Ministério Público de Minas Gerais

Polícia Militar de Minas Gerais

Polícia Civil de Minas Gerais

Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) de Inhapim

Conselho Tutelar de Inhapim

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Inhapim

Abrigo Municipal de Inhapim

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

Conselho Municipal de Segurança Pública (CONSEP)

A articulação conjunta entre os órgãos tem como meta fortalecer as ações de prevenção e criar uma rede de apoio efetiva para vítimas e familiares. “Somente com união e responsabilidade coletiva conseguiremos avançar na defesa dos direitos das crianças”, afirmou um dos participantes do encontro.

Assessoria de Comunicação