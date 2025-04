Teatro de Fantoches leva esperança e alegria a pacientes

CARATINGA – No último sábado (12), o grupo do projeto Renovando Alianças, responsável pelo teatro de fantoches, deu início ao trabalho de evangelização com uma apresentação nas alas de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e da pediatria do CASU – Centro de Assistência à Saúde – Hospital Irmã Denise. A ação teve como objetivo levar palavras de fé, além de proporcionar momentos de alegria aos pacientes e acompanhantes.

“Foi uma experiência incrível! Ver o sorriso das pessoas e sentir a presença de Deus em cada gesto nos encheu de gratidão”, relatam os organizadores da iniciativa. Segundo eles, novas apresentações já estão sendo programadas, graças ao apoio recebido de voluntários e colaboradores.

O grupo também destaca que segue em busca de mais materiais para fortalecer o projeto, mas ressalta que tudo o que já foi conquistado tem sido de grande valor. “Nosso muito obrigado a todos que têm nos ajudado. Que Deus continue abençoando sua vida a cada dia mais”, finalizam.