Inhapim inaugura calçamento e drenagem pluvial no “Morro do Afonso”

Na última sexta-feira (26), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde, e da vereadora Leilamar Pires Gonçalves dos Santos (MDB); esteve no bairro Santo Antônio para inaugurar e entregar à comunidade, as obras de pavimentação e drenagem pluvial do prolongamento da rua José de Melo Corrêa, o “Morro do Afonso”, como é conhecido, uma obra aguardada por toda população local.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Welisson Abrantes Martins, o calçamento do “Morro do Afonso” contou com 557 metros lineares de pavimentação em blocos sextavados. “Investimos aproximadamente R$ 295 mil em pavimentação e drenagem pluvial no prolongamento da rua José de Melo Corrêa aqui no bairro Santo Antônio, uma obra aguardada por toda população, em especial pelos moradores do córrego Santo Antônio que transitam com maior frequência nessa rua. Essa obra contou com a supervisão dos engenheiros da secretaria de Planejamento, e foi acompanhada de perto pelo prefeito Marcinho”, informou o secretário.

O prefeito Marcinho disse estar grato à Deus pela realização de mais uma obra, que atenderá todos os moradores da região, em especial aos pequenos agricultores do córrego Santo Antônio. “Estamos aqui no prolongamento da rua José de Melo Corrêa no nosso bairro Santo Antônio entregando mais uma obra da nossa gestão. É com grande satisfação e gratidão a Deus, atendendo ao pedido da comunidade que entregamos este calçamento que vai ajudar muito nosso povo aqui do bairro Santo Antônio a escoar a produção agrícola do córrego Santo Antônio”, disse o prefeito.

Já a vereadora Leilamar Pires disse que é extremamente gratificante ver as obras de calçamento do “Morro do Afonso” concluídas. “É muito gratificante quando desejamos algo e que conseguimos realizar. Já era um desejo da população aqui do bairro a realização desta obra, e graças a Deus, e a uma indicação de minha autoria junto a administração do nosso prefeito Marcinho conseguimos realizá-la”, ressaltou a vereadora.

