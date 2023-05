Prefeitura abre licitação para implantar Faixa Azul

Saiba quais localidades terão vagas de estacionamento rotativo pago

CARATINGA- A prefeitura de Caratinga abriu licitação para implantação do Estacionamento Rotativo pago Faixa Azul em vias públicas de Caratinga. O valor total estimado para execução dos serviços é de R$ 63.071.632,80.

Deverão ser implantadas inicialmente duas mil vagas após o recebimento da Ordem de Serviço, entre veículos de três e quatro rodas e motocicletas.

Ao longo da implantação, a quantidade estimada é de 3.634 vagas para veículos de 3 ou 4 rodas e 1.295 vagas para veículos de 2 rodas, porém, por se tratar de concessão com prazo de 10 anos, novas vagas poderão ser implantadas por determinação do Poder Executivo.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 13h.

O período máximo de permanência será de duas horas. Cada hora para veículos de quatro rodas, triciclos, quadriciclos e motos equipadas com side car terá o valor de R$ 2. Já motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares, o valor de R$ 1.

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Prefeitura, como em praticamente todas as cidades brasileiras, em Caratinga houve um aumento constante do número de veículos automotores, “que vem trazendo consequências negativas para a fluidez e a segurança do trânsito, bem como, para o estacionamento, particularmente em regiões comerciais das cidades”.

De acordo com o executivo, o objetivo é permitir que vários veículos possam ocupar a mesma vaga ao longo do dia, democratizando o uso do espaço público em áreas onde o espaço é escasso. “Mas, para que os espaços possam ser mais democratizados, exige-se que a Administração adote novas providências que venham proporcionar soluções eficazes objetivando o conforto e a segurança para os usuários das áreas públicas de estacionamento e por consequência, para as empresas localizadas nas regiões, especialmente aquelas das atividades de comércio, prestadores de serviços em geral. A melhor opção de que dispõe as cidades que desejam efetivamente resolver o problema da carência de vagas de estacionamento em regiões comerciais e de serviços”.

Segundo a Prefeitura, considerando os problemas e os altos investimentos necessários para a modernização do sistema, a política de concessão dos serviços objetiva alcançar bons níveis de profissionalização e eficiência dos serviços públicos, “sendo a melhor solução encontrada pelo município para a implementação dos serviços de gerenciamento do estacionamento a informatização completa desse sistema de controle através da compra e operação via solução informatizada, facilmente controlada por softwares e executado por hardwares”.