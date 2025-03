Indivíduo preso após efetuar disparo de arma de fogo no interior de clube

PINGO-D’ÁGUA – A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (18), um indivíduo, 35 anos, após ele efetuar disparos no interior de um clube em Pingo-d´Água.

A PM foi acionada após denúncia de que um homem estaria armado no interior do Clube Lagoa Tiririca, efetuando disparos de arma de fogo e apresentando comportamento visivelmente alterado. Diante das informações recebidas, foi constatado que não havia feridos no local.

A equipe policial montou operação para abordar o denunciado, quando uma nova denúncia indicou que ele estaria deixando o clube em um veículo de cor escura, acompanhado de outras pessoas, entre homens e mulheres.

Imediatamente, foi montado um cerco nas principais vias de acesso da região, resultando na abordagem e identificação dos ocupantes do automóvel.

Durante a busca pessoal nos passageiros, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizar a vistoria no interior do veículo, os policiais militares localizaram uma pistola calibre .380, da marca Smith & Wesson, devidamente municiada com nove cartuchos intactos.

O autor assumiu a posse da arma, alegando que o armamento era registrado. “Contudo, ele não portava a documentação obrigatória (CR, CRAF e Guia de Trânsito), configurando o crime de porte ilegal de arma de fogo”, frisa a PM.

Diante dos fatos, ele foi preso, e a arma apreendida. Além disso, o condutor do veículo foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou infração de trânsito.