Secretário de Meio Ambiente deixa cargo

CARATINGA- Antonio Augusto Reis e Reis pediu exoneração do cargo de secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Caratinga. A exoneração foi publicada na segunda-feira (17), no site da Prefeitura de Caratinga.

Conforme Antonio, o afastamento se deu por motivos pessoais: “Agradeci ao Dr. Giovani a oportunidade e disse a ele que espero ter correspondido as expectativas e conseguido melhorar os serviços da Secretaria. Mas solicitei meu afastamento para cuidar de assuntos pessoais”.

Esta é mais uma baixa no governo de Dr. Giovanni e mais uma pasta para buscar um novo ocupante. Com as exonerações em massa da última semana, já são quatro secretarias sem titular: Administração e Recursos Humanos, Planejamento e Fazenda, Obras Públicas e Defesa Social e agora Meio Ambiente. A diferença é que Antonio pediu para sair. Os demais foram exonerados por decisão do prefeito.