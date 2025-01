Incêndio destrói barbearia em Muriaé

MURIAÉ – Um incêndio residencial atingiu uma barbearia da rua Santos Dumont, no bairro Aeroporto, em Muriaé, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam a partir de um curto-circuito em uma fiação do local. O fogo rapidamente dominou o cômodo onde o estabelecimento ficava, mas não passou para a casa, onde era anexa.

Até a chegada dos bombeiros, os próprios moradores do local e entorno efetuaram com sucesso o controle das chamas com a ajuda de mangueiras e baldes.

A equipe vistoriou o local e constatou que já não havia mais nenhum foco de incêndio na barbearia. Apesar disso, tudo foi destruído.

Rádio Muriaé