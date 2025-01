Dengue: Primeiro LIRAa de 2025 tem aumento de 255% em Manhuaçu

MANHUAÇU – O primeiro Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti de 2025, realizado no início deste mês, ficou em 2,6%, representando um aumento de 255% em relação ao resultado obtido em novembro de 2024, que foi de 0,9%. O cenário é de médio risco para uma epidemia de arboviroses, colocando em alerta a autoridade sanitária.

Esperando esse aumento, o trabalho foi intensificado, resultando em um valor menor do que o registrado em janeiro de 2023, quando o LIRAa foi de 5,3%. “As nossas equipes estão realizando o monitoramento, o combate, tivemos o auxílio de um drone que mapeou focos do Aedes tanto aqui na sede do município, quanto em Vilanova, o que nos ajudou que obtivéssemos um número menor que o de janeiro de 2024. No entanto é preciso a colaboração da população, que vistoriem as suas casas, que deixem o agente de endemias fazer a visita, para que não tenhamos uma nova epidemia”, destaca Leonardo Mota de Sales, Coordenador da Vigilância Ambiental.

Todas as regiões monitoradas tiveram aumento no número de focos, tendo destaque o descarte irregular de lixo e o interior das casas. “O resultado revelou aquilo que estamos falando, que a maior parte dos focos estão dentro das casas, onde foram encontrados larvas em vasos de plantas, bebedouros de animais e recipientes de degelo de geladeiras, além do descarte irregular de lixo, que por conta das chuvas se tornam locais ideais para o mosquito se reproduzir”, finaliza Leonardo.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu