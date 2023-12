Idoso morre após ser atropelado por carreta no perímetro urbano da BR-116

CARATINGA – No final da manhã dessa quinta-feira (7), o idoso José Alves de Oliveira, 79 anos, mais conhecido como ‘Juca do Norberto’, morreu após ser atropelado por uma carreta no perímetro urbano da BR-116, próximo ao terminal rodoviário.

Segundo o sargento Jonieldis do Corpo de Bombeiro Militar, o idoso estava atravessando a via quando o acidente aconteceu. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, o idoso estava debaixo da carreta e apresentava muitas escoriações e possíveis fraturas de membros inferiores.

Como o asfalto estava muito quente devido ao calor, populares jogaram água.

O sargento Jonieldis disse que a vítima foi imobilizada debaixo da carreta e depois de retirada, levada para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas devido aos graves ferimentos, ele veio a falecer.

O bombeiro militar aproveitou para alertar motoristas e pedestres para redobrarem o cuidado nas vias no final de ano, quando o fluxo aumenta muito.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para investigar as causas do acidente.

A vítima era de Ubaporanga e o sepultamento está previsto para acontecer nesta sexta-feira (8) no cemitério daquela cidade.