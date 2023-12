Mulher mata o ex-marido e chama a polícia

Crime ocorreu depois de uma discussão. Autora esperou a vítima dormir. Um corpo, com três facadas no peito, em cima de uma cama de casal. Esse foi o quadro que policiais militares do 36º Batalhão, de Vespasiano, encontraram na manhã desta sexta-feira (8/12). O crime ocorreu numa casa no Bairro Novo Horizonte, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A autoria do crime é atribuída a uma mulher, cuja idade não foi revelada. Ela mesmo chamou a Polícia Militar e assumiu o assassinato, segundo o Boletim de Ocorrências da PM. A vítima é o ex-marido da mulher. Ela disse aos policiais que havia uma medida protetiva contra ele e que, apesar de separados, o homem insistia em morar na mesma casa que ela. A mulher não apresentou o documento aos policiais militares. Na noite de quinta-feira, o casal teve uma discussão e o homem foi dormir em seguida. Segundo o que contou a suspeita do crime no Boletim de Ocorrências, ela esperou que ele adormecesse, foi até a cozinha, apanhou uma faca, entrou no quarto e esfaqueou a vítima.

Depois disso, a mulher saiu de casa e foi até a sede do 36º BPM, contando o que havia acontecido, e o que tinha feito. “Eu o matei”, disse ao policial que a recepcionou.

Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios de Vespasiano e o corpo do homem, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte.

Fonte: Estado de Minas