Homem tenta furtar supermercado rm Guarapari e acaba preso na janela

Uma tentativa de furto em um supermercado de Itapebussu, Guarapari (ES), terminou de uma forma inusitada. O rapaz, de 22 anos, ao tentar fugir, acabou ficando preso na báscula do estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6/10). Conforme relato de moradores, o suspeito é de São João do Manhuaçu e estava na cidade capixaba.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do supermercado teria flagrado o jovem preso na báscula. O suspeito entrou no estabelecimento para cometer um furto. No entanto, ao sair com diversos itens furtados, pela báscula, teria ficado agarrado e pendurado pelo pescoço. Quando a viatura chegou no estabelecimento, o indivíduo já estava desmaiado, sendo retirado do local e socorrido.

Após o atendimento realizado no local pelo Corpo de Bombeiros, o jovem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional do município. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado durante repouso noturno e concurso de pessoas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.