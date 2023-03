Homem morre após ser agredido em Santa Margarida

Autor foi preso pela Polícia Militar

SANTA MARGARIDA – Um jovem, 24 anos, foi preso na tarde deste domingo (19) pela Polícia Militar. Ele é autor de agressões que resultaram na morte de Assis Fernando da Silva, 45 anos. O crime aconteceu na zona rural de Santa Margarida.

A PM foi acionada para comparecer ao hospital municipal onde havia dado entrada uma vítima desacordada com lesões graves na face. Os militares levantaram informações sobre a autoria do crime e durante rastreamento conseguiram localizar e prender o autor em sua residência.

O autor confessou ter praticado o crime e disse que estava em um campo de futebol, quando foi informado que a vítima havia invadido a sua casa e que no local se encontravam a esposa e os filhos do autor. Ele alegou ainda que no trajeto para a sua residência, encontrou a vítima conduzindo uma motocicleta no córrego São Félix e a abordou, com o objetivo de saber os motivos pelos quais a vítima teria entrado na sua residência, momento em que a vítima passou a encará-lo. Mencionou que, em virtude dos fatos, efetuou golpes de capacete e socos contra a vítima.

A vítima foi socorrida ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos vindo a óbito.

O autor foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.