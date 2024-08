Homem em surto faz filho de seis anos refém em Minas

Suspeito armado pegou os três filhos e entrou no quarto de casa. A ocorrência segue em andamento

Um homem, que ainda não teve a idade divulgada, mantém o filho de seis anos refém na manhã desta terça-feira (6/8), no bairro Rosaria da Silva Fernandes, em Campos Altos, no Alto Paranaíba.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o homem entrou em surto na noite de ontem e, armado, fez os três filhos de reféns.

Durante a noite, o homem liberou os meninos de 13 e 10 anos de idade, mas o caçula permanece como refém.

Militares seguem em negociação com o homem na manhã de hoje. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) está no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e está com uma Unidade de Resgate (UR) para atuar de imediato, caso necessário.

A ocorrência segue em andamento.

Fonte: Estado de Minas