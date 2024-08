Criança de seis anos feita refém pelo pai é liberada após quase 16 horas

Homem armado fez os três filhos reféns em Campos Altos, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais; criança de seis anos ficou em cárcere privado por quase 16 horas

O menino de seis anos, mantido refém pelo próprio pai em Campos Altos, no Alto Paranaíba, Minas Gerais, foi liberado na manhã desta terça-feira (6/8) após quase 16 horas de sequestro. O homem, de 35 anos, estava armado e foi preso em flagrante.

Na noite anterior, o homem surtou e, armado, fez os três filhos reféns em um dos quartos da casa no bairro Rosaria da Silva Fernandes. Durante a noite, ele liberou os meninos de 13 e 10 anos, mas o caçula permaneceu como refém até por volta das 11h desta terça-feira, quando o homem se entregou à polícia.

A esposa dele e uma advogada foram ao local durante a noite para tentar conversar com ele, sob a proteção da equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Imagens que circulam nas redes sociais mostravam o homem, armado, deitado no chão, abraçado com o filho mais novo.

A ocorrência começou na noite anterior, por volta das 19h, quando os vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM) após ouvir gritos por socorro e o barulho de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os militares isolaram a rua e iniciaram a negociação com o homem, mas foram recebidos com cinco tiros.

À polícia, a esposa do suspeito relatou que ele sofria de alucinações constantes, frequentemente dizendo que estava sendo perseguido e que iriam matá-lo. Ela também mencionou que, pouco antes do sequestro, o marido havia consumido uma substância esbranquiçada, semelhante a cocaína misturada com remédios triturados.

Depois de se entregar, o homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais. Ainda de acordo com a PM, o homem tem passagens pelos crimes de homicídio consumado, tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: Estado de Minas