Governo de Santa Bárbara do Leste adere ao programa de castração animal

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste firmou um importante compromisso com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Com base nisso, o município agora conta com o programa de controle populacional ético e humanitário de cães e gatos.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcos Viana, através desse Programa, tem sido possível realizar gratuitamente a castração de cães e gatos de estimação e também de bichinhos que vivem nas ruas.

Ainda segundo o secretário, diversas pessoas já realizaram o cadastro e, os moradores de Santa Bárbara do Leste que ainda não fizeram e têm interesse em castrar o animalzinho de estimação (cão ou gato), podem procurar a Vigilância Sanitária Municipal para realizar o cadastro e ter acesso ao serviço.

Assessoria de Comunicação