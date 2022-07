Governo de Minas anuncia redução do ICMS do Etanol

Confira preços praticados nesta segunda-feira (18), em Caratinga

CARATINGA- O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta segunda-feira (18) a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) do etanol em Minas Gerais de 16% para 9%. Até esta segunda-feira (18), conforme levantamento do DIÁRIO, o preço do etanol variava entre R$ 4,65 a R$ 5,79.

No início deste mês, já havia sido decretada a redução do ICMS da gasolina, energia elétrica, serviços de telefonia e internet no estado. Ainda segundo o levantamento realizado, ontem o menor preço da gasolina era de 5,97 e o maior de R$ 6,59.

