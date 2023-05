Governo convoca mais 25 municípios para Programa Geração Esporte

Cidades listadas no cadastro reserva do edital devem apresentar documentação exigida em até dez dias úteis. Pingo-d’Água e Taparuba estão entre os convocados

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) e da Subsecretaria de Esportes (Subesp), divulgou, nesta terça-feira (9), nova lista de municípios convocados, que fazem parte do cadastro de reserva do edital 013/2022, para a execução do Programa Geração Esporte.

Um total de 25 municípios foram chamados, acesse a lista aqui, conforme especificações expressas nos itens 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.6, 8.6.1 do certame.

Os 25 municípios convocados deverão encaminhar a documentação e as informações previstas no checklist disponível em até dez dias úteis, contados a partir desta terça-feira (9/5). A equipe da Subesp está disponível para esclarecer dúvidas pelo e-mail: [email protected] ou pelos ramais (31) 3915-4627, (31) 3915-4645, (31) 3915- 4788 e (31) 3915-4638.

Iniciativa

O Programa Geração Esporte busca incentivar a prática de atividades físicas, esportes e lazer. Com foco educacional, trabalha o desporto e o paradesporto de inúmeras modalidades no intuito de promover o desenvolvimento e a inclusão social dos estudantes, para que crianças e adolescentes desenvolvam a trajetória esportiva e se tornem jovens protagonistas em suas comunidades.

A ação será realizada no contraturno escolar, orientada por profissionais de educação física (licenciados e/ou bacharéis), que ministrarão conteúdos de diversos esportes e atividades recreativas, desenvolvendo valores fundamentais para a formação do cidadão.

O Programa Geração Esporte é destinado a prefeituras municipais que tenham interesse em implementar um núcleo de atividades esportivas no contraturno escolar, para beneficiar crianças e adolescentes com e sem deficiência, de seis a 14 anos de idade, de ambos os sexos, comprovadamente matriculados e frequentes em escolas públicas (estaduais/municipais) ou particulares com bolsa de estudo, de acordo com critérios previstos em edital.

Municípios convocados conforme colocação

Malacacheta, Pingo-d’Água, Urucuia, Medina, Poté, Brás Pires, Riacho dos Machados, Sobrália, São Sebastião do Rio Preto, Veredinha, Urucânia, Minas Novas, Sardoá, Joaquim Felício, Paula Cândido, Umburatiba, São Francisco, Formoso, Engenheiro Caldas, São Miguel do Anta, Durandé, Águas Formosas, Taparuba, Alpercata e Rio Manso.