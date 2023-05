Manhuaçu e Matipó recebem Força Estadual de Enfrentamento às Arboviroses

Equipes de saúde dos municípios de Manhuaçu e Matipó terão um fôlego extra nos esforços para combater a transmissão das arboviroses. A Força Estadual de Enfrentamento às Arboviroses já está na região e reforça as equipes locais com agentes de campo enviados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em uma ação conjunta entre Estado e municípios.

Até 18/5, serão realizadas visitas domiciliares e em pontos estratégicos pelos profissionais, entre outras atividades. O objetivo da iniciativa é bloquear a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

“Esses profissionais da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais serão um auxílio às equipes de saúde desses municípios, no trabalho de aprimoramento das vigilâncias e, consequentemente, prevenção de óbitos”, destaca Grace Vidal, coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SRS Manhuaçu.

O superintendente regional de Saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau Lacerda, ressalta a importância de a população de ambos os municípios abrirem as portas para as equipes da Força Estadual. O apoio da população é funadmental para que a ação cumpra o seu propósito.

“A Secretaria Estadual de Saúde entendeu a necessidade desse reforço e encaminhou as equipes, porém é fundamental que a população receba bem esses agentes, pois para vencermos essa guerra contra o mosquito é muito importante que todos façam sua parte”, enfatiza Lacerda.

O município de Matipó possui uma morte confirmada por dengue e outros três óbitos em investigação, conforme dados do painel de monitoramento de casos da SES consultados em 9/5. O município já contabiliza 766 casos confirmados de dengue em 2023.

Já o município de Manhuaçu possui um óbito confirmado por dengue e 2.171 casos da doença confirmados, considerando-se o mesmo período de consulta. Tais números acenderam o alerta do Estado e ressaltaram a importância de se fomentar ações conjuntas de combate aos agravos causados por arboviroses.