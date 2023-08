Governadora do Rotary Internacional visita Caratinga

CARATINGA- Norma Martins, governadora do distrito 4.521 do Rotary Internacional, cumpriu agenda na cidade para conhecer de perto os projetos voluntários desenvolvidos em Caratinga.

Norma foi recepcionada na manhã desta quarta-feira (9) e visitou o marco rotário, exposto na Avenida Catarina Cimini, símbolo dos rotarianos caratinguenses, parceria com os outros dois clubes existentes da cidade, Caratinga Leste e Palmeiras. A agenda foi encerrada com a participação em uma sessão solene do Rotary Club Caratinga, nesta quarta-feira (9).

Em entrevista ao DIÁRIO, Norma falou sobre sua visita à cidade. “É um grande prazer conhecer a cidade de Caratinga, visitar o Rotary Club, vendo o que os nossos associados estão fazendo pela comunidade. Uma das funções do governador distrital é conhecer o trabalho dos rotarianos das nossas comunidades. Nosso objetivo é servir, servir nossas comunidades transformando vidas”.

A governadora também comentou sobre a participação feminina no Rotary, que tem 118 anos. “Apenas há 36 anos que a mulher faz parte e mesmo assim foi por uma ação judicial. As mulheres estão aí dando continuidade ao Rotary, porque graças às mulheres que o Rotary está se tornando cada vez mais promissor. Nosso objetivo é fazer projetos transformadores de vidas”.

Valter Oliveira, presidente do Rotary Club Caratinga, destacou a importância da visita de Norma Martins para acompanhar de perto as ações desenvolvidas. “É uma satisfação enorme receber a Norma na nossa cidade, ela que, como bem disse, veio em visita oficial para conhecer nossos trabalhos. Por ser mulher, identificada com as causas do Rotary, para nós é muito importante demonstrar ela aos trabalhos que temos executado, sobretudo, os relacionados a área de assistência social, que é o banco de cadeira de rodas e muletas”, finaliza.