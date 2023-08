Autores usam tacos de basebol para agredir brutalmente jovem em Muriaé

MURIAÉ – Um jovem de 21 anos foi brutalmente agredido no bairro Safira, na quarta-feira (09), enquanto prestava serviço de limpeza para o Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur).

Segundo informações, o grupo que cumpre pena em regime semiaberto na Penitenciária de Muriaé estava realizado a capina pela Rua José de Abreu, no momento em que três homens chegaram em um carro de cor branca, com tacos de basebol, e começaram a agredir o rapaz com pauladas. Minutos depois foram embora.

A vítima foi levada com diversos ferimentos para o Hospital São Paulo. Moradores que estavam na rua no momento da agressão presenciaram o fato.

Procurado, o Demsur informou que concede a oportunidade de trabalho e acompanha a qualidade do serviço prestado. A escolha e o monitoramento dos reeducandos são responsabilidade do próprio sistema penitenciário. Quando houve a situação, a equipe Demsur imediatamente acionou o sistema penitenciário e a Polícia Militar, que é a responsável pela segurança pública.

Disse também que o direito do apenado de trabalhar externamente é concedido pelo Poder Judiciário, o qual se dá após o preenchimento de requisitos legais.

Até o fechamento desta matéria, a Penitenciária, através da Secretaria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), não tinha se manifestado.

A Polícia Civil já iniciou as investigações. A ocorrência foi registrada como Lesão Corporal. A vítima deu entrada no Hospital São Paulo, recebeu os primeiros atendimentos e foi liberado horas depois.

