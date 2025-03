Ginásio Poliesportivo do Limoeiro interditado

Foram identificados problemas estruturais, de higiene e manutenção que exigem atenção imediata

CARATINGA- O Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, localizado na Praça Jones de Oliveira Pena, Bairro Limoeiro, precisou ser interditado após uma vistoria da Defesa Civil.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC tem a competência de vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis.

A vistoria constatou que o imóvel tem diversos problemas estruturais, de higiene e manutenção que exigem atenção imediata. “A segurança dos usuários, a funcionalidade do espaço e a preservação do patrimônio público estão em risco devido às condições observadas e registradas considerando laudo técnico do Engenheiro”, conforme destaca o auto de interdição.

Conforme informações colhidas pelo DIÁRIO, o pedido de vistoria foi solicitado pelo próprio setor de Esportes da Prefeitura de Caratinga, pensando na segurança dos usuários. Aguarda-se um estudo técnico dos engenheiros para uma melhor forma de intervenção, seja com uma ampla reforma ou a construção de uma nova estrutura.

Confira os riscos identificados:

– Problemas de Higiene: A entrada de pombos devido às telas danificadas pode causar problemas de saúde pública.

– Segurança dos Usuários: Trincas e elevações no piso da quadra podem resultar em quedas e lesões durante as atividades esportivas.

– Comprometimento Estrutural: As trincas e rachaduras na alvenaria e a oxidação nos pilares metálicos e na estrutura do telhado podem indicar problemas estruturais que, se não tratados, podem levar a colapsos ou falhas na estrutura.

– Danos Adicionais: Infiltrações e vazamentos podem causar danos adicionais à estrutura e aos acabamentos internos.

– Risco Elétrico: A parte elétrica em mau estado pode representar um risco de incêndio ou choque elétrico.