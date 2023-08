Garoto de 19 anos é morto a tiros em Simonésia; outro escapa ferido

Um jovem de 19 anos, identificado como Luan Fábio da Silva Domingos, foi assassinado a tiros no bairro Bonsucesso, em Simonésia, no início da noite desta terça-feira, 08/08. Outro rapaz de 24 anos foi ferido.

Populares ouviram tiros nas proximidades do Pronto Atendimento. A polícia foi acionada e encontrou a vítima de 19 anos, já sem sinais vitais.

Durante a investigação, a polícia descobriu que a segunda vítima estava escondida em uma residência próxima. A informação repassada é de que ele e a outra vítima moravam juntos há cerca de uma semana e que ambos foram surpreendidos por indivíduos armados que alegaram ser policiais. Os atiradores invadiram a casa, alvejando um cachorro Pitbull e depois perseguiram os jovens. A vítima de 19 anos foi alcançada durante a perseguição e morta a tiros, já a segunda vítima conseguiu fugir, mesmo ferida.

A perícia técnica identificou múltiplas perfurações no corpo do jovem de 19 anos, sendo duas na cabeça, uma nas costas e outra nas nádegas, além de uma fratura exposta no tornozelo direito. Foram recolhidos estojos e projéteis para análise. Uma testemunha relatou ter ouvido disparos e observado dois indivíduos correndo. Uma motocicleta com dois suspeitos também foi vista efetuando mais tiros contra a vítima.

Análises de imagens indicaram que os atiradores fugiram em duas motocicletas em direção a Santana do Manhuaçu, por estradas secundárias. A busca continua, mas até agora, os responsáveis não foram encontrados.

Segundo a Polícia Militar, de acordo com levantamentos realizados, a vítima de 19 anos tinha uma dívida de R$ 1.500,00 relacionada ao tráfico de drogas. Ambos os jovens tinham ligações com o tráfico e estavam associados à uma organização criminosa. A vítima tinha antecedentes criminais por tráfico, posse de arma, lesão corporal, ameaça e agressão. O segundo envolvido tem passagem por uso de drogas e ameaças.

Com informações da Polícia Militar

Fonte: Portal Caparaó