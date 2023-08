DRAMA NA BR-116

Após três horas de muito trabalho, motorista é resgatado com vida de dentro de caminhão que capotou

DIVINO – O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar, no início da noite desta terça-feira (08) o motorista que ficou preso entre as ferragens, após sair da pista e tombar com o caminhão. O acidente aconteceu na BR-116, entre Fervedouro e Divino.

O motorista que transportava diversos produtos, perdeu o controle do caminhão ao passar pela curva conhecida como “Deus me Livre” e ficou preso entre as ferragens por aproximadamente três horas. Foi preciso duas equipes do Corpo de Bombeiros trabalharem juntas para remover o rapaz dos destroços.

Na medida que o tempo ia passando, moradores próximo ao local foram se aglomerando. Todos estavam esperando ansiosamente a retirada do motorista. E quando ele finalmente conseguiu ser retirado, a multidão aplaudiu o trabalho dos militares.

Ele foi levado com diversos ferimentos para o Hospital Santa Bárbara, em Fervedouro, onde permanece internado. Uma equipe da EcoRioMinas auxiliou os Bombeiros durante o resgate e controlou o trânsito durante a retirada do veículo, feita por um guincho.

Histórico de acidentes

Esse não foi a primeira vez que um acidente envolvendo veículos pesados acontece no local. Na semana passada um motorista morreu e sua noiva que estava com ele, ficou gravemente ferida.

A previsão é que um estudo seja feito próximo a curva para a implantação de um quebra-molas ou a instalação de um radar.

Fonte: Rádio Muriaé