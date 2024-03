FUNEC: Cultivando conhecimento e sustentabilidade no coração de Caratinga

CARATINGA- No coração de Caratinga, onde o conhecimento floresce e a terra sussurra segredos, encontra-se a Fazenda Experimental FUNEC, germinando um espaço dinâmico, onde o aprendizado se renova constantemente. Sob a gestão da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), a Fazenda se transforma em um laboratório vivo, impulsionando avanços na pesquisa científica e promovendo práticas sustentáveis. O Termo de Cooperação Técnica 001/2017, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a FUNEC, respalda essa iniciativa, unindo esforços para o desenvolvimento regional e o bem-estar da comunidade local.

Localizada à margem da BR-116, no KM 522, em Caratinga, a área da Unidade III, Fazenda Experimental, aspira se tornar uma referência estadual em pesquisa científica. Seu funcionamento é pautado na sustentabilidade, buscando benefícios tanto teóricos quanto práticos para a comunidade científica e para a comunidade local.

Com o compromisso de promover uma gestão agrícola sustentável, a Fazenda Experimental FUNEC adota a agroecologia como princípio norteador. Ela busca extrair o máximo de benefícios da terra sem comprometer sua capacidade produtiva a longo prazo. Por meio de um plano de trabalho dedicado à educação ambiental e à implementação de práticas sustentáveis na pecuária, além de pesquisar e ensinar como produzir alimentos de alta qualidade, o intuito também é de preservar os recursos naturais e garantir um ambiente saudável para as gerações futuras. A missão é clara: conduzir a agricultura rumo a um futuro mais sustentável, onde o equilíbrio entre produção e preservação seja a pedra angular de trabalho.

Considerando o papel fundamental de uma fazenda experimental, o envolvimento da sociedade torna-se essencial. Neste contexto, as portas para toda a comunidade foram abertas ao inaugurar a Sala Verde FUNEC, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, como parte do projeto Salas Verdes. Este espaço é dedicado ao ensino e à promoção da preservação ambiental, oferecendo uma ampla gama de atividades, incluindo palestras, workshops, exibições de cinema, práticas de campo, visitas guiadas e cursos de capacitação em manejo ambiental. Para fortalecer ainda mais a participação da sociedade, está sendo desenvolvido o projeto de implantação do Centro agroindustrial FUNEC. Este projeto visa impulsionar a produção na agricultura familiar, apoiando o aumento da renda familiar e incentivando a permanência das famílias no campo. O objetivo é promover a sustentabilidade e gerar mudanças sociais significativas, com todas as ações pautadas pela agroecologia.

FUNEC MAIS VERDE

Neste ano, conforme planejado em 2023, a Fazenda Experimental incorporou novos projetos, destacando-se um movimento global de preservação do meio ambiente. Como resposta a essa demanda, surgiu dentro da Fundação, a iniciativa do projeto “FUNEC Mais Verde – Mais verde, mais vida”, coroando os 61 anos da FUNEC. O objetivo é promover uma série de atividades, ações e programas voltados para o desenvolvimento e a conscientização da sustentabilidade – tanto na Fazenda Experimental quanto nas demais mantidas pela FUNEC.

SALA VERDE FUNEC

Alinhados a esse movimento e compartilhando das intenções da Fazenda, a ideia é fazer – junto ao Ministério do Meio Ambiente – a reintegração ao projeto Salas Verdes, que traz inúmeros benefícios para a comunidade local. Esses espaços, dedicados à educação ambiental, atuam como centros de informação e formação, promovendo o acesso a conhecimentos sobre questões socioambientais. Além disso, as Salas Verdes oferecem um ambiente propício para reflexão e construção do pensamento ambiental. Ao reintegrar à Sala Verde, a instituição contribui para a conscientização ambiental, o empoderamento local, a troca de experiências e a promoção da cidadania. Essa iniciativa não apenas enriquece o conhecimento local, mas também estimula a participação ativa da comunidade na construção de um futuro mais verde e saudável. No dia 22 de março, Dia Mundial da Água, a Sala Verde recebeu a visita de alunos da Escola Glorinha Rocha Abelha (da rede municipal de ensino), para a realização de atividades de conscientização e visita de campo guiada por profissionais especialistas em gestão ambiental e tratamento de água.

REFLORESTAMENTO (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE)

Impulsionados pelo projeto FUNEC Mais Verde e pela implementação da Sala Verde FUNEC, foi iniciado um movimento para incentivar as ações de recuperação ambiental por meio do reflorestamento. Dando o exemplo, começou a ser realizada a restauração das áreas de preservação dentro da Fazenda Experimental. No dia 17 de março, aconteceu um evento de reflorestamento com a participação do Lions Clube Caratinga Itaúna e do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Durante o encontro, foram plantadas mudas das espécies Ipê e Palmito, abrangendo áreas de nascente e o entorno do córrego do Bertô, que corta a fazenda. Essa ação será contínua, associada à educação ambiental, e ao longo dos anos, planeja-se reflorestar toda a área dedicada à preservação permanente dentro da Fazenda.

Vale destacar que em 2021, a FUNEC, o Sicoob Credcooper, o Senar, o Sebrae, a Associação dos Agricultores do Leste de Minas – com membros do projeto “Bananicultura em Caratinga” –, a Emater e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e Região recuperaram uma importante nascente dentro da Fazenda.

PARCERIA COM O IEF (VIVEIRO)

O IEF, parceiro de longa data da FUNEC, desempenha um papel fundamental na Fazenda, sobretudo por meio do projeto de reflorestamento. Seu viveiro de mudas é essencial para fornecer mudas nativas de qualidade, tanto para o reflorestamento quanto para a educação ambiental, promovendo a compreensão do processo de preservação do meio ambiente e integrando as atividades da Sala Verde FUNEC. Essa parceria estreita fortalece os esforços da instituição em direção à sustentabilidade e preservação ambiental.

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA (CONVÊNIO COM O INMET)

A FUNEC tem um convênio próprio com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) – que já funcionava, na Unidade I, por meio da Estação Meteorológica, antes mesmo do Termo de Cooperação Técnica entre o MAPA e a FUNEC ser firmado. Depois disso, ela foi transferida e hoje está dentro da Fazenda Experimental.

Ambos os parceiros colaboram ativamente para manter e operacionalizar a Estação Meteorológica. Esse convênio é de extrema importância para a comunidade local e regional, pois proporciona previsões meteorológicas mais precisas, beneficiando não apenas os produtores rurais, mas toda a sociedade. As informações fornecidas pela Estação são essenciais para o planejamento agrícola, permitindo decisões informadas sobre cultivos e manejo de recursos naturais. Além disso, ao estar integrada a uma rede nacional, a Estação na Fazenda Experimental contribui significativamente para as previsões do tempo veiculadas na mídia, impactando positivamente a vida de uma vasta região.

LABORATÓRIO DE SOLOS

O Laboratório de Análise de Solo Dr. Joaquim Eure Pereira, recentemente reestruturado com a aquisição e implementação de equipamentos modernos e tecnologias avançadas, da Fazenda Experimental, encontra-se em fase de renovação de certificações e adequações para iniciar o processo de acreditação. O objetivo é oferecer um serviço de qualidade excepcional, atendendo não apenas os produtores rurais – com análises e recomendações para o solo -, mas também contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa científica na área. Esta iniciativa visa garantir que o laboratório esteja apto a prestar um serviço confiável e de excelência, atendendo às necessidades tanto do setor produtivo quanto acadêmico.

CENTRO AGROINDUSTRIAL FUNEC

Com o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável e capacitar a comunidade agrícola, a Fazenda Experimental FUNEC está desenvolvendo o Centro Agroindustrial FUNEC. Esse espaço inovador visa fornecer orientação abrangente, desde a preparação do solo até a comercialização dos alimentos, capacitando pequenos agricultores em empreendedorismo, marketing, mercado digital e novas tecnologias.

A parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) na oferta de cursos será um diferencial importante para este projeto. O Centro Agroindustrial busca fortalecer não apenas a segurança alimentar das famílias, mas também a sustentabilidade e o progresso socioeconômico na região. Os cursos abrangerão o preparo e beneficiamento de alimentos – incluindo queijos, doces, compotas, polpas de fruta, verduras e legumes -, além de orientação sobre higienização, embalagem e obtenção de selos e certificações para comercialização.

Os acadêmicos do curso de Nutrição também terão oportunidades de participar de aulas práticas e estágios, contribuindo para sua formação e pesquisa científica. Essa iniciativa visa aprimorar o aproveitamento dos alimentos e garantir a segurança alimentar das famílias, mantendo o foco na sustentabilidade.

SISTEMA FAEMG/SENAR/INAES

O Sistema FAEMG, integrado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, pelo SENAR Minas, pelo Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES) e por 386 sindicatos, representa os produtores rurais em Minas Gerais. Além de valorizar os produtos do campo, promove ações de preservação ambiental e fomenta a gestão eficiente nas propriedades, oferecendo serviços como assessoria ambiental, contábil, técnica, jurídica, sindical, de comunicação e de informática. Essa parceria está alinhada aos interesses da Fazenda Experimental, ambos comprometidos com a responsabilidade socioeducativa e ambiental, visando atender às demandas dos produtores e do público rural da região de Caratinga. Essa colaboração já resultou em diversos cursos realizados dentro da Fazenda, e será intensificada com a implementação do Centro Agroindustrial FUNEC, beneficiando toda a região circundante à fazenda.

AULAS PRÁTICAS, ESTÁGIOS E PESQUISA CIENTIFICA

A Fazenda Experimental desempenha um papel fundamental ao proporcionar um campo de aplicação valioso para as atividades acadêmicas dos cursos de Medicina Veterinária, Agronomia, Técnico em Agropecuária e, em breve, também para o curso de Nutrição, além de outros cursos que poderão utilizar seus espaços.

Os alunos desses cursos têm a oportunidade única de participar de aulas práticas, estágios e atividades de pesquisa diretamente no ambiente rural da fazenda. Esse contato próximo com a produção agrícola e agropecuária, aliado às atividades de extensão e pesquisa realizadas no local, contribui significativamente para a formação acadêmica dos estudantes, preparando-os para enfrentar desafios reais do mercado de trabalho e para compreenderem melhor sua função ecológica na sociedade. Essas iniciativas não apenas capacitam os estudantes, mas também beneficiam diretamente a sociedade, proporcionando a formação de profissionais preparados para enfrentar e propor soluções aos problemas sociais enfrentados. Ao adquirirem experiência prática e conhecimento especializado na Fazenda Experimental, os alunos estão mais bem equipados para contribuir de forma significativa para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade.

ABERTA ÀS AÇÕES EDUCATIVAS

É importante ressaltar que a Fazenda está aberta para receber ações educativas solicitadas por escolas e pela comunidade em geral. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, com possibilidade de agendamento para atividades aos fins de semana. Para mais informações e agendamentos, entre em contato através do e-mail: [email protected] .

A Fazenda Experimental é subordinada à Diretoria Executiva da FUNEC e tem participação direta das áreas de Pesquisa e Extensão.