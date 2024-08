Fraternidade Feminina realiza sessão comemorativa em homenagem ao Dia dos Pais

CARATINGA- A reunião maçônica de homenagem aos pais é um evento especial no calendário das lojas maçônicas, onde os membros se reúnem para celebrar e reconhecer a importância dos pais em suas vidas e na sociedade. Este evento é caracterizado por um ambiente de respeito, fraternidade e gratidão, refletindo os valores fundamentais da maçonaria.

Assim, neste último domingo (4), a Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica de Caratinga sediou a reunião maçônica de homenagem aos pais, organizada pelas mulheres dos maçons. “O evento foi repleto de significado e carinho, onde a gratidão e o reconhecimento foram expressos de maneira especial celebrando a importância dos pais e maridos na vida familiar e na comunidade maçônica”, disseram.

O evento iniciou com uma recepção calorosa, onde as esposas dos maçons, conhecidas por seu apoio e dedicação, preparam um ambiente acolhedor e decorado para a ocasião. Na cerimônia tiveram discursos emocionantes, destacando a influência positiva e os ensinamentos dos pais em suas famílias e na vida comunitária. Essas palavras de apreço foram frequentemente acompanhadas por momentos de reflexão, onde as histórias de vida e os sacrifícios dos pais são lembrados e honrados.

Além dos discursos, a reunião também incluiu apresentações culturais: musicais e poesias, que trouxeram um toque pessoal e afetuoso ao evento. Essas apresentações foram preparadas com esmero, envolvendo filhos e familiares dos maçons, criando um ambiente de união e celebração.

Outro aspecto marcante da reunião foi a entrega de lembranças, símbolos e homenagens de apreço aos pais presentes. “Esses gestos, embora simples, carregam um profundo significado de reconhecimento e gratidão pelo papel fundamental que desempenham na família e na comunidade maçônica”, enfatiza.

A reunião também reservou um momento especial para homenagear os pais falecidos, que “sempre serão lembrados com grande amor e carinho. Esse tributo não apenas honra a memória daqueles que já partiram, mas também reforça os valores de respeito e continuidade do legado familiar dentro da maçonaria”.

Ao final, todos se reuniram para o almoço de confraternização, fortalecendo ainda mais os laços de fraternidade e união entre os membros da comunidade maçônica e suas famílias. “Este momento de convivência reforçou o sentimento de pertencimento e o apoio mútuo, pilares fundamentais maçônicos”.

A presidente da Ala Feminina, Vitória Irma, expressou profunda gratidão a todos os pais, convidados, crianças e mulheres da Ala Feminina que se dedicaram a organizar o evento. Com emoção, ela aproveitou a oportunidade para desejar um Feliz Dia dos Pais a todos que, com amor e carinho, desempenham esse papel tão importante em nossas vidas.