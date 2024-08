Diversas armas de fogo são apreendidas em Dom Cavati

DOM CAVATI- As apreensões ocorreram na

Rua Padre José Tito, no local conhecido como Serapião, em Dom Cavati.

No final da tarde dessa quinta-feira (8), equipes da Polícia Militar prenderem um homen de 45 anos, que tinha a posse de diversas armas de fogo irregular em sua residência.

As informações anônimas que chegaram para a Polícia Militar davam conta de que o autor exercia a função irregular de armeiro, “reparador de armas de fogo”.

Foram apreendidas 31 munições de calibre 22,

três dispositivos de pontaria que empregam luz, dois dispositivos ópticos de pontaria com aumento, um chassi de revólver, cinco coronhas, um cilindro corpo, uma pistola calibre.22, uma carabina.22 e quatro carabinas de calibre não identificado.