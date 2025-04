Fragmentos da geo-história de Dom Lara: distrito de Caratinga

O Distrito de Dom Lara localizado no leste de Minas, na mesorregião do Vale do Rio Doce, está inserido na Sub-Bacia do Piranga, pertence ao Município de Caratinga e abrange uma área de 65,70 km². Possui uma população de aproximadamente 976 habitantes, de acordo com os dados do censo do IBGE (2022). Dom Lara fica a 13,3 km da cidade de Caratinga, sendo praticamente toda via de estrada de chão. O distrito fica localizado entre os municípios de Entre Folhas, Bom Jesus do Galho e a cidade de Caratinga.

Antes de se tornar distrito, o povoado, era conhecido como “Macaquinho”, devido a existência de muitos macacos nas matas existentes no entorno.

O Distrito de Dom Lara foi criado pela lei estadual nº 336, de 27 de dezembro de 1948. Seu nome foi dado em homenagem ao Dom José Maria Parreira Lara (1885-1936) que foi nomeado bispo da Diocese de Caratinga em 28 de setembro de 1934, já a posse ocorreu em 06 de janeiro de 1935. Dom Lara, como era conhecido, faleceu em Caratinga aos 08 de agosto de 1936.

A chegada de uma ramificação da linha férrea em 1930, que passou pelo distrito, tem papel fundamental no contexto histórico e cultural da região. O comércio durante o funcionamento da ferrovia era bastante ativo, com vários açougues, mercearias, farmácias, lojas de roupas e panos. A venda de fumo também teve um papel relevante. Haviam também armazéns de cereais e pensões que abrigavam os carregadores dos vagões e aqueles que trabalhavam na linha férrea.

Em Dom Lara as casas que se localizam próximas a estação, possuem infraestrutura parecida uma com as outras, casas com duas portas, pois a maioria delas serviam de comércios. A praça central era muito movimentada, devido as pessoas de outras localidades passarem pelo distrito para comprar e prestigiar festas, a exemplo da “Dom Larense ausente”. A vida social da população nessa época era voltada para atividades familiares. A localidade possuía um cinema, que era importante para o lazer, além dos circos que passavam periodicamente pelo distrito, os jogos de futebol também atraíam muitas pessoas e as festividades religiosas.

A antiga escola de Dom Lara, denominada “Camilo José Almeida”, mas conhecida como “Grupo do Tatão Lúcio” era palco de muita alegria, festas juninas alegravam todo o povo da região. A influência católica no distrito é significativa, anualmente peregrinos vão até a Capela Nossa Senhora de Aparecida que fica próxima do centro de Dom Lara mais conhecida como Água Santa, para rezar. A igreja Matriz também é um importante marco histórico, devido a sua construção e boniteza, atualmente ela pertence a Paroquia Santo Antônio de Pádua, de Caratinga. No distrito há outros templos religiosos, tais como a Capela Santo Expedito e que congregam as igrejas evangélicas.

Com o fim das atividades ferroviárias, que ocorreu em 1980, a estação de Dom Lara, já abrigou, um destacamento da polícia militar, e a biblioteca pública, hoje abriga o posto de saúde, os correios e um local de aulas de artes marciais (Taekwondo).

O Distrito de Dom Lara mantém sua vocação agrícola, girando sua economia através da produção leiteira, gado de corte, distribuição de alho e hortifrutigranjeiros.

Walber Gonçalves de Souza e Victor Hugo Vieira Dias são professores na Fundação Educacional de Caratinga/FUNEC.