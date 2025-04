Korion: Solidariedade pra aquecer

Mais uma vez a Associação Korion de Desportos, através da Campanha Agasalho Solidário, que faz parte de umas das campanhas da Gincana Educacional 2025, mobilizou seus alunos, onde arrecadaram cerca de 3.000 (três mil) peças de agasalhos (calças, blusas, meias, calçados, cobertores) que serão doados para algumas entidades da cidade. A Korion realiza todo ano várias ações sociais, onde seus alunos e familiares se empenham na disputa da Gincana Educacional que tem como apoiador alguns empresários da cidade como: Studio Ferraz, através do senhor Renato Ferraz, Sicoob Credileste, NIM Doboks, Zafira Jóias, Esporte Clube Caratinga, Cindra Gold Team, Génesis Contabilidade, Tinauto Tintas e Grupo Cimini, pois sem apoio a Gincana não teria como ocorrer. “Esta Gincana tem o intuito de criar uma consciência social aos alunos e seus familiares pois através de empenho familiar foram arrecadados cerca de três mil peças de agasalhos que irão acalentar os menos favorecias em nossa cidade e região uma vez que as entidades agraciadas com estes agasalhos têm um trabalho muito importante em nossa cidade, e precisamos apoiar nesta batalho e a Korion faz isso a anos cumprindo seu papel na sociedade, e digo mais, temos que nos unir para ajudar as mesmas a continuar este trabalho, e este ano serão agraciadas o Moviso, a Cantina Áurea e a Associação Cristo em Ação que poderão fazer a distribuição das peças de acordo com a demanda, e graças aos alunos e seus familaires fomos capazes de ajudar pois nosso slogan AQUI A FAMÍLIA FAZ TODA A DIFERENÇA, precisa ser enaltecido.”, palavras do Grão Mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 7º DAN e Presidente da Korion. Agora a Korion se prepara para os próximos eventos que serão o Fest Family e Desafio Gourmet que ocorrerão no mês de maio e junho, que fazem parte da Gincana Educacional, uma criação do Mestre, para justamente poder ajudar a ação social em nossa cidade.

ICMS ESPORTIVO: Comunidade não se informa

No Brasil é muito comum o hábito de reclamar, opinar, sem o devido conhecimento do que se está falando. Quando o tema envolve recursos públicos, e suas aplicações, o nível de desinformação é ainda maior. Infelizmente, no campo específico de recursos e programas esportivos, até mesmo quem é do meio, demonstra desconhecimento muitas vezes.

O ICMS Esportivo é um dos critérios estabelecidos pela Lei 18.030/2009 para distribuição da cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pertencente às cidades mineiras.

Por meio dele, a Sedese fomenta políticas públicas voltadas ao esporte, além de trabalhar na organização e manutenção dos conselhos municipais específicos para elaboração e execução dos projetos esportivos. Na minha humilde opinião, a comunidade, principalmente agentes públicos e quem trabalha diretamente com esporte, deveria se interessar mais para poder cobrar e sugerir. Nas próximas colunas, vamos falar mais sobre isso.

Jogando contra

Uma das coisas que mais têm atrapalhado e empacado o desenvolvimento esportivo de Caratinga ao longo da história, e principalmente nos últimos anos, é a maldita perseguição política. Mesmo que a pessoa tenha competência comprovada, serviços prestados, conhecimento técnico e prático, se não for dos chamados “grupos políticos” esquece, não terá espaço. Em alguns casos, além da falta de oportunidade, sofrerá perseguição sistemática para que seus projetos, suas ideias, por mais que tenham como objetivos o social, não ande, não vá adiante. Mesmo que os prejudicados sejam crianças e adolescentes.

Rogério Silva

