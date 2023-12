Forte chuva causa estragos no município de Coronel Fabriciano

O município de Coronel Fabriciano foi atingido pela forte chuva registrada no fim da tarde desta quinta-feira (30). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta, informando que poderia haver chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até de 50 mm/dia. Um vídeo que circula nas mídias sociais, mostra uma estrutura caída sobre veículos e interditando a rua Maria Matos, no Centro da cidade. A princípio, não houve feridos. O balanço oficial da Defesa Civil será divulgado posteriormente. Orientações O Inmet orienta que, em caso de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergências ou necessidade de obter mais informações, a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados.

Fonte: Diário do Aço