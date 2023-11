BR-381 está fechada devido a derramamento de tinta na pista

O caminhão transportava a carga quando, por volta das 10h30, o produto caiu na pista

A BR-381 segue interditada, em ambos sentidos, devido ao derramamento de carga de tinta por toda a pista no Km 332, em Nova Era, Região da Grande BH. Devido ao incidente, que aconteceu por volta das 10h30, a rodovia está parada tanto no sentido Vitória quanto no sentido Belo Horizonte. As informações são da Polícia Rodoviária Federal, que está no local. Os militares explicam que o caminhão derramou a tinta exatamente em cima de uma ponte, que não tem acostamento. Assim, impossibilitando desvios no trânsito.

Eles explicam que o trânsito só vai ser liberado quando a pista for limpa. Não há vítimas e a Polícia não soube informar a extensão do congestionamento e as causas do acidente.

Fonte: Estado de Minas