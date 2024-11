“Bide do Caminhão de Lixo” realiza campanha para presentear crianças de Ubaporanga no Natal

UBAPORANGA – Há vinte anos o servidor público, Alcebíades de Paiva, o “Bide do Caminhão de Lixo”, com ajuda de vários colaboradores torna especial o Natal das crianças de Ubaporanga, através da campanha “Faça Uma Criança Feliz”.

Bide contou que a campanha surgiu quando ele estava recolhendo o lixo em Ubaporanga junto de mais dois amigos, e encontrou na época do Natal, dentro de um tambor, alguns brinquedos estragados. “A gente pegou aqueles brinquedos e consertou, sabíamos que no morro do bairro 27 de abril ficavam algumas crianças brincando na areia. E a gente passou com aqueles brinquedinhos, entregamos para aquelas crianças, e elas contaram para outras. Mas não tínhamos mais brinquedos pra doar, então quando vi aquele monte de criança correndo atrás do caminhão pedindo brinquedos, fomos ao supermercado, compramos duas caixas de biscoitos e o dono dou mais duas, então entregamos para as crianças como se fosse brinquedo. Daí surgiu a ideia de criar a campanha “Faça uma criança feliz””, contou Bide.

As doações aumentam a cada Natal, e no ano passado Bide conseguiu arrecadar 16 mil brinquedos, contando inclusive com pessoas que não morado no país, mas que fazem questão de participar da campanha.

Todas as crianças de Ubaporanga recebem brinquedos, independente da classe social. “Esses brinquedos são doados por pessoas que verdadeiramente entenderam o sentido de fazer uma criança feliz. Poderia atualmente com 26 anos de prefeitura estar preparando uma viagem com a minha família, mas são vinte anos cuidando dessas crianças, virou uma tradição. Eu queria que cada um entendesse o que é doar um brinquedo. Eu sou apenas a telecomunicação de Deus. Deus colocou na minha mente de entregar os brinquedos, mas verdadeiramente, quem faz a criança feliz é aquele que doa o brinquedo”.

Ele conta outra detalhe da campanha. “Tenho caixas aqui que é escrito nelas ‘caixa especial’. Essas são para aquelas crianças que os pais e a mãe, na noite de Natal, às vezes, nem vai ter uma carne para comer. Quanto mais, dá um brinquedo para a criança. Então eu tenho umas caixas especiais que essa eu tiro para aquelas crianças mesmo que não tem na noite de Natal o brinquedo que os pais vão poder dar. Agora nós vamos ver aqui também as bolas do Bide. Vamos mostrar aqui. A gente já viu muitas bolas lá dentro e aqui também. Olha a quantidade de bolas. Ao todo, 300, mas tem mais 100 para chegar. Eu creio que vai chegar em uns 500. Quais as crianças que recebem esses presentes”

“Então no dia 23 de dezembro as crianças de Ubaporanga podem esperar que receberão os presente de Natal do “Papai Noel Bide”, avisou.

Para quem deseja contribuir com a campanha, fazendo a doação de brinquedos o telefone do Bide é (33) 99823 -2441.

“Desejo que Deus esteja abençoando todas as pessoas neste Natal, principalmente aqueles que não vão ter o que alimentar nesta noite especial, porque quando eu tinha 12 anos passei por isso, não tinha o que comer em casa e hoje quero agradecer a todos que me ajudam. O meu pai ensinou assim mesmo que “quem tem dois pães não, tem um,” porque o outro é para repartir com as pessoas necessitadas”, finalizou, emocionado, Bide.