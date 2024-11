Programação acontece no mês de dezembro e instituição conta com ajuda da comunidade

CARATINGA- O projeto social Sombra e Água Fresca comemora 15 anos de atuação em Caratinga no mês de dezembro. Carla Patrícia Ferreira, presidente da Associação Ebenezer e coordenadora do projeto conversou com o DIÁRIO e apresentou detalhes sobre a programação.

O aniversário será festejado com uma celebração na Igreja Metodista de Caratinga, às 19h30, na próxima segunda-feira (02/12). “Teremos um culto em ação de graças, presença confirmada do pastor Marco Antônio, ali na Igreja Metodista Central, da Praça da Conceição. Vai ser uma festa linda com cantata de Natal das crianças apresentados, teremos todos que passaram pelo projeto conosco”, afirma Carla.

Na quinta-feira (05/12), será oferecido um jantar na Casa da Amizade para as famílias dos assistidos. Já no dia 17 de dezembro, os voluntários terão um dia de recreação no clube AABB “Agradeço a Casa da Amizade e ao Rotary que, gentilmente, cederam o espaço pra gente. É um adiantamento da ceia de natal para eles. São esperadas 400 pessoas, pois temos pais de 100 assistidos e os familiares, vai ser exclusivo para eles, uma ceia muito bem elaborada, para que eles também possam comemorar”.

Para realização do evento, o projeto conta com doações da comunidade, como destaca. Eles precisam de ingredientes para o jantar e picolés para as festividades. Quem puder colaborar pode solicitar a lista de ingredientes para escolha de um ou mais itens. Também é possível doar PIX para que os responsáveis façam a compra. O WhatsApp para contato é: 33 98832-7290.

O Sombra e Água Fresca possui dois núcleos, situados nos bairros Esperança e Aparecida, com atividades diárias nos períodos matutino e vespertino para crianças e adolescentes entre seis e 14 anos.