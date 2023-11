Ex-prefeito de Matipó, pecuarista Tãozinho Gardingo, morre em acidente no Amazonas

Um trágico acidente ceifou a vida do ex-prefeito de Matipó e pecuarista do município de Boca do Acre, no Amazonas, Sebastião Gardingo, carinhosamente chamado de Tãozinho.

O fato aconteceu por volta das 19:00 desta segunda-feira (27), na BR-317, via que conecta os municípios de Rio Branco, no Acre, à Boca do Acre, no Amazonas.

Tãozinho foi até a cidade de Rio Branco e comprou uma caminhonete nova. Durante o retorno para Boca do Acre, seu veículo colidiu violentamente na traseira de um ônibus escolar do município, que estava parado na rodovia.

O pecuarista foi socorrido com vida e levado ao hospital local, contudo, ao chegar à unidade de saúde, sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR), não resistindo às consequências do grave acidente.

A violência da colisão deixou o veículo de Tãozinho completamente destruído. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e seus agentes estiveram no local para coletar informações sobre as circunstâncias do acidente.

O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, lamentou profundamente o trágico acontecimento, expressando suas condolências e prestando homenagens ao falecido nas redes sociais.

Tãozinho é membro da tradicional família Gardingo de Matipó e foi prefeito do município nos anos de 1989-1992 e depois entre 1997 e 2000.

Neste momento de dor e tristeza, o Portal Caparaó se solidariza com os familiares e amigos e manifesta suas mais sinceras condolências pela irreparável perda.

Fonte: Portal Caparaó